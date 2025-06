Diocesi: Padova, l’Istituto Barbarigo è stato riconosciuto Cambridge International School

L’Istituto Barbarigo – scuola della diocesi di Padova, istituita dal vescovo Luigi Pellizzo nel 1919 – è la prima scuola paritaria della città di Padova ad essere stata riconosciuta Cambridge International School, dopo un lungo e impegnativo iter. Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge a una proposta formativa già da tempo aperta all’internazionalizzazione.

Il riconoscimento di “Scuola Cambridge” – giunto a fine maggio e presentato alla comunità scolastica nelle scorse settimane – permetterà agli studenti di scegliere se seguire il percorso scolastico tradizionale o integrare il curriculum ministeriale italiano con il programma Cambridge Lower Secondary, che comprende discipline come English, Science, Ict e Global Perspectives insegnate integralmente in lingua inglese.

La proposta interesserà dal nuovo anno scolastico la prima classe della scuola secondaria di primo grado, e vedrà oltre il 33% dell’orario curricolare svolto in inglese, in un ambiente immersivo pensato per sviluppare competenze linguistiche avanzate e abilità trasversali. Gli studenti potranno sostenere direttamente presso l’Istituto Barbarigo le certificazioni Cambridge, riconosciute a livello globale e apprezzate anche dalle università italiane e internazionali.

L’Istituto Barbarigo si è confrontato per oltre un anno con Cambridge, fornendo una corposa e accurata documentazione che ha permesso di ottenere questo importante riconoscimento.

“Il progetto di scuola Cambridge, al quale lavoriamo da circa un anno – commenta la preside Maria Pia Vallo – unisce la nostra tradizione educativa con una didattica moderna e aperta al mondo che mira a sviluppare pensiero critico, problem solving e capacità di ragionamento indipendente. Il riconoscimento rappresenta un tassello importante all’interno di un ampio Piano strategico per l’internazionalizzazione che perseguiamo da anni e che evidenzia come il nostro istituto abbia raggiunto un grado di internazionalizzazione molto alto rispetto alla media nazionale. Siamo infatti una delle poche scuole ad aver sviluppato questo piano strategico. Tra le iniziative previste, si inserisce naturalmente questo progetto educativo che guarda lontano, ma affonda le radici in una lunga tradizione formativa. Non si tratta di un’iniziativa isolata, ma della naturale prosecuzione di un lavoro portato avanti negli anni: basti pensare alle esperienze internazionali già proposte, come le simulazioni Onu a Ventotene o i progetti Erasmus Plus”.

A coordinare il progetto Cambridge c’è un’apposita équipe di cui è referente Ottavia Morando, docente di inglese e spagnolo: “l curriculum Cambridge – sottolinea Morando – è riconosciuto a livello globale, adottato in oltre 160 paesi. Offrire questo programma permette alla scuola di collocarsi in una prospettiva internazionale, aprendo opportunità future per studenti e docenti”.

Ma il riconoscimento Cambridge International School non rappresenta l’unica novità del prossimo anno scolastico: sul fronte dell’apertura al mondo arriva infatti anche il programma del doppio diploma Italia-Usa realizzato in collaborazione con Academica International Studies, per gli studenti delle scuole superiori, che potranno conseguire oltre al diploma in italiano anche quello di High School statunitense riconosciuto dal Florida Department of Education e accreditato da Cognia, principale ente certificatore delle eccellenze scolastiche a livello globale.

Un percorso questo che prevede il completamento di sei corsi on line in lingua inglese nell’arco di 2-3 o 4 anni, con la possibilità di personalizzare il proprio piano di studi. I crediti ottenuti in Italia (18 su 24) vengono riconosciuti dal sistema americano, mentre i restanti sei sono svolti attraverso la piattaforma didattica di Academica. I corsi obbligatori includono inglese, storia americana, istituzioni ed economia, cui si aggiungono due corsi opzionali scelti tra un’ampia gamma di proposte, dalla psicologia al public speaking, dall’ingegneria alla fotografia digitale. Oltre all’esperienza online, sono previsti eventi speciali come la Graduation Ceremony in Italia, il Miami Summer Program e settimane di full immersion linguistica presso il campus Academica a Verona.

L’offerta formativa dell’Istituto Barbarigo comprende la scuola secondaria di primo grado (medie) e ben quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado (superiori): liceo classico, liceo scientifico, liceo scienze applicate, istituto tecnico economico. Il corpo docente è formato da 49 insegnanti e gli studenti dell’anno scolastico appena concluso erano complessivamente 460.

