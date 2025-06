Diocesi: Amalfi-Cava de’ Tirreni, stasera messa in cattedrale per i 25 anni di ordinazione episcopale di mons. Soricelli

La Chiesa di Amalfi-Cava de’ Tirreni è in festa per il XXV anniversario di ordinazione episcopale del suo pastore, mons. Orazio Soricelli e stasera, nella chiesa cattedrale di Amalfi, alle ore 19, si terrà la celebrazione eucaristica. Nato a Calvi San Nazzaro in provincia di Benevento è cresciuto nell’Azione cattolica ed ha studiato nel Seminario arcivescovile di Benevento, dove ha conseguito il baccellierato. Il 4 gennaio 1976 è stato ordinato diacono nella chiesa di Santa Maria della Verità dall’arcivescovo Raffaele Calabria e, successivamente, l’11 settembre lo ha ordinato presbitero nella chiesa di Santa Maria Assunta ad Apice. Vicario parrocchiale di San Modesto, al rione Libertà di Benevento nel 1977, ne divenne parroco nel 1986 e dall’anno successivo fino al 2000 è stato parroco della Santissima Addolorata della Città sannita. Ha insegnato religione, per 20 anni, nelle scuole medie locali. Il 3 giugno 2000 è stato nominato, da Giovanni Paolo II, arcivescovo di Amalfi–Cava de’ Tirreni ed il 30 giugno ha ricevuto l’ordinazione episcopale, nella cattedrale di Benevento, dal card. Michele Giordano, co-consacranti gli arcivescovi Serafino Sprovieri e Beniamino Depalma. Il 30 settembre dello stesso anno ha preso possesso delle chiese di Sant’Andrea e Sant’Adiutore. In questi venticinque anni tanti sono stati i momenti celebrativi promossi da mons. Soricelli, dallo speciale Anno giubilare dedicato al beato Bonaventura da Potenza, nel terzo centenario della morte, alla peregrinatio delle reliquie del capo dell’Apostolo nelle diverse parrocchie dell’arcidiocesi, dalla visita ad Amalfi, sulla tomba di Sant’Andrea, del patriarca ecumenico Bartolomeo I al pellegrinaggio a Roma, con l’udienza riservata, alla Chiesa amalfitana e cavese, di Papa Benedetto XVI. Dal 2006 al 2008 ha svolto la visita pastorale nelle 76 parrocchie dell’arcidiocesi e da ricordare, ancora, il grande impulso che mons. Soricelli ha sempre dato per una vera dimensione missionaria, stimolando di continuo l’arcidiocesi ad una apertura ecclesiale che si è proiettata oltre i confini diocesani e parrocchiali. Tra diversi incarichi quello di delegato della Conferenza episcopale campana per il Turismo e il Tempo libero. Pastore sempre vicino al proprio gregge, anche in momenti difficili, come al tempo del Covid, ed ancora oggi, con una lettera aperta alla comunità diocesana ha voluto condividere i problemi di salute che sta vivendo e riflettere sul periodo di sofferenza che sta attraversando, senza venir meno agli impegni pastorali, con sacrificio e tanta forza.

