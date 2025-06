Diocesi: mons. Parisi (Lamezia Terme), “con la forza della fede possiamo dire la nostra per il territorio lametino e calabrese”

“La fede cristiana ridà forza all’uomo e riconosce la dignità di ogni uomo, dei più poveri, degli emarginati, dà voce a coloro che non hanno voce. È questa la forza della nostra fede cristiana e cattolica, al di là di tutte le manifestazioni esterne che spesso l’hanno imprigionata. La professione di questa fede, come la definisce Papa Leone ‘disarmata e disarmante’, capovolge la logica del potere di tutti i tempi”. Lo ha detto il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, che ha presieduto, ieri in cattedrale, la celebrazione in occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi. Dio interviene nella storia di Pietro e di Paolo – ha detto il presule “liberandoli” dalle catene: un messaggio consegnato anche ai credenti di oggi “per intervenire nella storia e liberare l’umanità da tutti quei vincoli che tengono l’uomo o troppo legato a sé stesso in una visione autoreferenziale o troppo legato alla terra. Liberare l’uomo perché possa avere uno sguardo nuovo, rivolto verso il cielo”. Da qui l’invito alle autorità politiche e agli amministratori presenti “a pensare, tra ottobre e novembre, a un giubileo dei politici e degli amministratori del nostro territorio. Del resto, la proposta del Giubileo è “politica”, nel senso “più alto e nobile di questa parola”. Mons. Parisi si è chiesto: “Se si trovano in pochi minuti le risorse per il cosiddetto riarmo, con lo stesso impegno perché non si potrebbero trovare altrettanto velocemente le risorse per cancellare i debiti dei paesi più poveri che sono sfruttati? Il Giubileo di politici e amministratori possa essere un’occasione per riflettere su come avviare processi di liberazione e di emancipazione per la nostra terra di Calabria e per l’umanità”. Ricordando il recente Giubileo insieme alle persone con disabilità, il vescovo ha concluso sottolineando come Lamezia abbia “una potenzialità smisurata per generosità, solidarietà e altruismo. Se tutte queste forze le mettiamo insieme, sull’esempio dei santi Pietro e Paolo, con la forza della fede possiamo dire la nostra per il nostro territorio lametino, per il territorio calabrese e per tutto il territorio nazionale”.

