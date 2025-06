Intelligenza artificiale: “I care robot possono assistere persone fragili? Che cosa ne pensi?” Al via il sondaggio del Centro studi Scienza&Vita

Un sondaggio per tentare di comprendere che cosa pensano le persone comuni dei care robot, dispositivi robotici umanoidi che potrebbero essere impiegati come supporto per il personale sanitario nella cura e assistenza a persone fragili, anziane, con disabilità, in particolare in servizi ausiliari quali rilevazione e valutazione dei parametri vitali, aiuto nella mobilità o nel campo della sicurezza, ad esempio nella prevenzione delle cadute. A promuoverlo tramite un questionario è il Centro studi Scienza & Vita, in vista di un seminario sul tema che si terrà dal 10 al 12 ottobre a Subiaco.

Sul sito del Centro studi un avatar di Beatrice Rosati, responsabile coordinamento e comunicazione, lancia il sondaggio e spiega come parteciparvi: “Ciao! Hai mai sentito parlare dei care robot? Sono robot umanoidi che potrebbero segnare una svolta nell’ambito dell’assistenza alle persone anziane o fragili, … ma aprono anche numerose questioni di tipo etico e sociale: quanto siamo pronti ad affidarci ad una macchina in un ambito così delicato? E tu ? …. cosa ne pensi? Il Centro studi Scienza & Vita sta organizzando un seminario su questo tema e la tua opinione può fare la differenza. Ti va di darci una mano? Basta cliccare sul link qui sotto e rispondere a qualche domanda — ci vorranno meno di 3 minuti!”.

“Ci interessa approfondire questo tema – spiega Rosati al Sir – perché se da un lato i care robot possono costituire un valido supporto: aiutare a svolgere attività quotidiane come alzarsi, camminare o prendere farmaci; monitorare parametri vitali quali pressione sanguigna o battito cardiaco; tenere compagnia migliorando il benessere emotivo; facilitare la comunicazione tra la persona in cura e i suoi cari o gli operatori sanitari; aiutare nelle quotidiane attività di assistenza; dall’altro la possibilità di affidarci – o di affidare i nostri cari anziani o vulnerabili – a delle macchine in situazioni delicate e personali solleva importanti questioni etiche e sociali e interrogativi non trascurabili sul modello di relazione e di cura che vogliamo”.

Quello che rischia di venire meno, secondo Rosati, è l’empatia, la compassione, il tratto umano indispensabile nella relazione di cura. In questo senso, sottolinea, è importante “valutare al tempo stesso benefici e limiti di questa forma di assistenza e garantire che il benessere e la dignità delle persone assistite siano preservati”. Per questo, “in vista del seminario di ottobre che approfondirà questi temi insieme a scienziati ed esperti per tentare di capire in quale misura i care robot possono prendersi realmente cura delle persone, vorremmo conoscere, tramite il questionario, le idee, le percezioni, le preoccupazioni delle persone”. Insomma, la domanda di fondo è: come fare affinché l’innovazione tecnologica sia sempre e realmente al servizio dell’uomo? Il questionario è aperto a tutti. Ecco alcune domande: Pensi che i care robot possano effettivamente migliorare la qualità della vita delle persone che hanno bisogno di cura? Secondo te, i care robot possono sostituire il contatto umano nell’assistenza? Ti sentiresti a tuo agio se un tuo familiare bisognoso di cura venisse assistito da un care robot? Secondo te, è giusto porsi delle preoccupazioni etiche nell’uso dei care robot? In generale, qual è la tua opinione sui care robot?

Per partecipare al sondaggio cliccare qui.