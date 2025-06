Sport: Acli, al via domani a Roma la XV edizione del torneo di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II” dedicato alle parrocchie romane

Ritorna per la XV edizione il torneo delle parrocchie “San Giovanni Paolo II” di calcio a 5, promosso dall’Unione Sportiva Acli di Roma, in collaborazione con in collaborazione con le Acli di Roma e provincia e con il patrocinio della Regione Lazio, del Comitato Regionale Lazio del CONI, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e della Diocesi di Roma. Il torneo prenderà il via domani, mercoledì 18 giugno, con 6 parrocchie che si affronteranno in un girone andata e ritorno: San Filippo Neri, San Vigilio, SS. Sacramento, Santa Giovanna Antida, San Michele Arcangelo a Pietralata e la squadra degli Ercolini di Don Orione. Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali andata e ritorno, con le vincitrici che poi disputeranno la finale, prevista per il prossimo 31 ottobre 2025. Come nelle edizioni precedenti, oltre alla coppa per la squadra vincitrice verrà messa in palio anche la coppa fair play, che verrà assegnata alla squadra più virtuosa e con meno ammonizioni.

“Siamo arrivati alla quindicesima edizione di questa bella avventura – commenta Luca Serangeli, presidente US Acli Roma – che continua a coinvolgere tanti giovani provenienti da diverse parti della nostra città, in modo particolare le più periferiche. Questo incontro basato sulla competizione sportiva è sempre stato quello che abbiamo voluto questo torneo rappresentasse, e siamo contenti di portare ancora una volta avanti i nostri valori. Per questo non posso che ringraziare le tante persone che si impegnano affinché ogni anno il torneo possa disputarsi, a partire dai responsabili del nostro settore calcio”.

“Attraverso lo sport – aggiunge Lidia Borzì, vice presidente delle Acli di Roma – è possibile incarnare messaggi di unione, condivisione e pace, valori fondamentali sempre, e ancora di più oggi, che la nostra speranza deve rimanere salda di fronte a un mondo che sembra andare in direzione opposta”.