Leone XIV: alla Cei, “andate avanti nell’unità”, “sinodalità diventi mentalità”, “non abbiate timore di scelte coraggiose”

“Andate avanti nell’unità, specialmente pensando al Cammino sinodale”. È l’ultimo invito del Papa, nel suo primo discorso ai vescovi italiani. “Restate uniti e non difendetevi dalle provocazioni dello Spirito”, l’esortazione sulla scorta di sant’Agostino: “La sinodalità diventi mentalità, nel cuore, nei processi decisionali e nei modi di agire”. “Guardate al domani con serenità e non abbiate timore di scelte coraggiose!”, la consegna per il futuro: “Nessuno potrà impedirvi di stare vicino alla gente, di condividere la vita, di camminare con gli ultimi, di servire i poveri. Nessuno potrà impedirvi di annunciare il Vangelo, ed è il Vangelo che siamo inviati a portare, perché è di questo che tutti, noi per primi, abbiamo bisogno per vivere bene ed essere felici”. “Abbiate cura che i fedeli laici, nutriti della Parola di Dio e formati nella dottrina sociale della Chiesa, siano protagonisti dell’evangelizzazione nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, negli ambienti sociali e culturali, nell’economia, nella politica”, l’altra indicazione di rotta: “Camminiamo insieme, con la gioia nel cuore e il canto sulle labbra. Dio è più grande delle nostre mediocrità: lasciamoci attirare da Lui! Confidiamo nella sua provvidenza”.

