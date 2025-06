Natalità: Di Ubaldo (Federvita Lazio), “con le nostre azioni quotidiane, ognuno di noi è un centro di aiuto alla vita”

“I Centri di aiuto alla vita non sono solo luoghi fisici ma ognuno di noi è un centro di aiuto alla vita. Lo siamo nelle nostre azioni quotidiane, nella nostra testimonianza, nei nostri gesti.” Così Maria Luisa Di Ubaldo, presidente Federvita Lazio, intervenendo al 2° Festival dell’“Umano tutto intero”, promosso oggi e domani a Roma dal forum “Ditelo sui tetti”.

“Tu, donna – ha aggiunto Di Ubaldo –, sei la penna che scrive la tua storia, finché non tutto è scritto puoi tornare indietro e scegliere la vita, la legge lo consente. Per questa ragione ci sono anime salvate poco prima dell’aborto”. “L’accoglienza non passa solo attraverso l’approccio alle coppie fragili, ma anche con l’accoglienza di donne e padri che hanno scelto di rinunciare a quel figlio. Noi – ha concluso – ci siamo per raccogliere quel pianto e curarlo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /