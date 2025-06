Diocesi: Crema, al Consultorio “Insieme” il laboratorio “In viaggio con le emozioni”

Le emozioni fanno parte della nostra quotidianità e imparare a riconoscerle, esprimerle e gestirle è fondamentale sin da piccoli. Per questo motivo il Consultorio familiare diocesano di Crema “Insieme” propone per l’estate 2025 il laboratorio “In viaggio con le emozioni”, uno spazio dedicato ai bambini della scuola primaria (prima, seconda e terza elementare), pensato per accompagnarli alla scoperta del mondo emotivo in modo divertente, creativo e sicuro. A parlarne è il settimanale diocesano di Crema “Il nuovo Torrazzo”.

“Sviluppare fin da piccoli l’intelligenza emotiva, la capacità di riconoscere e dare un nome ai propri stati d’animo, è uno strumento prezioso per crescere più consapevoli di sé e degli altri. I laboratori proposti dal Consultorio hanno proprio questo obiettivo: prevenire situazioni di disagio e promuovere il benessere emotivo e relazionale, grazie a percorsi esperienziali e artistici”, si legge sul settimanale.

A guidare i bambini in questo viaggio saranno Giulia Ferrari, grafica esperta in laboratori creativi, insieme alle psicologhe Beatrice Baroni e Ilaria Bergomi. “Attraverso giochi, attività espressive, tecniche artistiche e momenti di condivisione, i piccoli partecipanti avranno la possibilità di conoscere meglio le proprie emozioni, imparando a esprimerle e gestirle in modo positivo all’interno di un contesto di gruppo accogliente e valorizzante”, spiega “Il nuovo Torrazzo”.

Il laboratorio si svolgerà presso il Consultorio familiare diocesano “Insieme”, in via Carlo Urbino 23 a Crema, mercoledì 18 e venerdì 27 giugno, venerdì 4 e mercoledì 9 luglio, dalle ore 15 alle 17.

L’iniziativa è finanziata da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri e fa parte delle attività promosse nell’ambito del progetto “Huffa – Un hub formato famiglia”.

