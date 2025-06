Diocesi: Catania, nasce “Arte e Sogni” una bottega sociale per il riscatto di donne in condizione di difficoltà

Nel cuore del centro storico di Catania, ha aperto le porte “Arte e Sogni”, una bottega sociale nata per offrire un’opportunità concreta di riscatto socio-economico a donne in condizioni di difficoltà. Il progetto, avviato nel 2021 su iniziativa di Sarita Giuffrè, già viceprefetto di Catania, mira a favorire l’inclusione lavorativa di donne svantaggiate attraverso la valorizzazione del loro talento artigianale e creativo. Le donne coinvolte possono esporre e vendere manufatti unici e originali, realizzati spesso con materiali di recupero — come reti da pesca abbandonate trasformate in decori per felpe — contribuendo così a un’economia circolare e solidale.

La bottega è stata ufficialmente inaugurata qualche mese fa, alla presenza dell’arcivescovo metropolita di Catania Luigi Renna, ed è animata dall’impegno dell’Associazione Centro Azione Donna, guidata da Luana Ilardo, in collaborazione con Letizia Ardita, presidente dell’impresa sociale Donne in Azione. Ogni oggetto racconta una storia di rinascita. “Alle donne che si rivolgono all’associazione – spiega Giuffrè – viene offerto anche un supporto psicologico e percorsi formativi mirati, sempre nel rispetto delle singole peculiarità”. Un progetto non assistenzialistico, ma orientato all’autonomia e alla valorizzazione del potenziale femminile. “In questo modo – aggiunge Ilardo – le donne vengono sostenute in un’ottica di riconquista dell’indipendenza personale ed economica”.

A supportare l’iniziativa anche il Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, rappresentato dalla presidente Maria Laura Ontario, che sottolinea: “Questa bottega rappresenta un punto di partenza per nuove forme di imprenditorialità femminile capaci di generare inclusione e sviluppo”. “Arte e Sogni” è molto più di un negozio: è un laboratorio di speranza, una vetrina di possibilità, un simbolo di rinascita per tutte quelle donne che, con talento e determinazione, scelgono di scommettere su se stesse. L’auspicio è che l’iniziativa, la prima di una serie in programma, possa attirare l’attenzione di cittadini sensibili e generosi, pronti a sostenere un percorso di vera emancipazione femminile.

