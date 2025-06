Salute mentale: Fondazione Di Liegro, giovedì 19 giugno “Speranza in scena” al Teatro de’ Servi di Roma

(Foto Fondazione Di Liegro)

“Speranza in scena” è il titolo dello spettacolo promosso anche quest’anno dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro in occasione della fine dei Laboratori di Teatro, Musica e Narrazione creativa. Un evento speciale che si svolgerà giovedì 19 giugno, alle ore 18, presso il Teatro De’ Servi in Via del Mortaro 22 a Roma.

Organizzato dalla Fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro, lo spettacolo rientra nel quadro del progetto Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo, attuato da Csv Lazio – Centro di servizio per il volontariato e Forum Terzo Settore del Lazio e promosso dal Dipartimento Protezione civile di Roma Capitale e Dipartimento Politiche sociali e Salute presso l’Assessorato alle Politiche sociali e Salute di Roma Capitale.

“Una serata dedicata agli utenti della nostra associazione che ne sono anche i protagonisti in veste di attori o cantanti. Saliranno sul palcoscenico quasi 50 persone di età diversa che frequentano con costanza, passione e impegno i Laboratori di teatro, musica e marrazione creativa tenuti rispettivamente da Roberto Baldassarri, Marco Soricetti e Stefania Piantoni insieme a Guido Fiandra e Nerina Garofalo. Madrina e presentatrice della serata l’attrice romana, Daniela Virgilio, che è anche testimonial della nostra fondazione”, spiega Luigina Di Liegro, segretaria della Fondazione Don Luigi di Liegro.

“Quest’anno hanno partecipato ai nostri laboratori quasi 150 persone, con un’età media di 40 anni, uomini e donne che arrivano da ogni quartiere della nostra città e da diversi Centri di Salute mentale. Guidati dai nostri volontari e in modo particolare dagli insegnanti a capo dei laboratori, partecipano numerosi alle nostre attività ogni settimana da settembre fino a maggio. Alla musica e al teatro abbiamo voluto aggiungere anche il laboratorio di Narrazione creativa, ritenendoli tutti e tre rimedi validi nella cura delle patologie legate al disagio mentale”, conclude Di Liegro.

La Fondazione Don Luigi di Liegro, ubicata in Via Ostiense 106 a Roma, si occupa dal 2006 di salute mentale. Sono oltre 500 le persone con disturbi psichici che vengono assistite e seguite ogni anno, quasi 200 le richieste d’aiuto gestite dal Soss, il numero verde sempre attivo dedicato alle persone in difficoltà, ai loro familiari e amici che hanno bisogno di supporto e ascolto. La Fondazione si occupa anche della formazione di operatori per la cura della salute mentale; più di 2.000 gli iscritti che hanno partecipato, anche on line e da fuori regione, ai corsi che si tengono con cadenza annuale. Info: www.fondazionediliegro.com.