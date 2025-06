Giubileo 2025: Isola Gran Sasso, 300 motociclisti al santuario di San Gabriele dell’Addolorata

(Foto santuario San Gabriele dell’Addolorata)

Ieri mattina oltre 300 motociclisti sono arrivati da varie parti d’Abruzzo, del Lazio e delle Marche al santuario di San Gabriele dell’Addolorata ad Isola Gran Sasso (Te) per la festa e il Giubileo del motociclista. Il raduno è stato guidato da mons. Giulio Mencuccini, vescovo passionista biker, da suor Giulia Leone, suora passionista biker, e da don Massimo Silla, parroco biker, in una gara di solidarietà per le donne vittime di violenza e per le missioni passioniste nel mondo. Dopo un giro turistico con sosta presso l’abbazia di S. Maria di Ronzano, i motociclisti hanno partecipato alla messa nel nuovo santuario di San Gabriele e alla benedizione di tutte le moto.