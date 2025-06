Parlamento Ue: in bilico l’Accordo di associazione tra Unione europea e Israele. Domani in aula il Re di Giordania

All’ordine del giorno della seduta di domani all’Europarlamento, figura che i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione la revisione dell’accordo che costituisce la base della cooperazione politica ed economica tra Ue e Israele. “Il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici da parte di Israele rappresenta un elemento essenziale dell’accordo di associazione con l’Ue, sancito all’articolo 2 dell’accordo stesso”, specifica una nota ufficiale dell’Eurocamera. In risposta al blocco imposto da Israele alla consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha annunciato il 20 maggio 2025 l’avvio della procedura di revisione dell’articolo 2. “Si tratta del primo passo di una procedura che potrebbe portare, in ultima istanza, alla sospensione dell’accordo”.

Sempre a proposito di Medio Oriente, domani a mezzogiorno Re Abdullah II di Giordania interverrà al Parlamento europeo riunito in sessione solenne. Si tratta della sesta visita del Re Abdullah II al Parlamento europeo, dopo quelle del 2002, 2007, 2012, 2015 e 2020. Nel suo intervento, dovrebbe affrontare una serie di questioni cruciali, tra cui la devastante guerra a Gaza, il conflitto tra Israele e Iran, e le loro conseguenze sulle rispettive popolazioni e sulla sicurezza dello Stato giordano.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /