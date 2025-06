Diocesi: Sulmona-Valva, mercoledì si presenta il libro “Il Sacro Agìto. Su rito, performance e metafora”

La diocesi di Sulmona-Valva, in linea con il proprio impegno nella promozione della cultura e della riflessione sui grandi temi che intersecano fede e società, patrocina la presentazione del volume “Il Sacro Agìto. Su rito, performance e metafora”. Quest’opera, quinto titolo della collana “Culture musicali e arti performative per l’Abruzzo e il Centro-Sud” delle Edizioni Kirke, sarà presentata mercoledì 18 giugno, alle ore 17, presso l’auditorium “S. Panfilo” del Centro pastorale diocesano, in via Roosevelt 10, a Sulmona.

Il volume, curato da Francesco Della Costa e Francesca Piccone, si propone come una indagine sul complesso rapporto tra il sacro e la sua rappresentazione, esplorando le dinamiche attraverso cui il rito, inteso come atto performativo, si fa portatore di significati profondi e metaforici nella cultura e nella tradizione. Un testo che si inserisce perfettamente nel dibattito contemporaneo sull’antropologia delle religioni, la musicologia, gli studi teatrali e la sociologia dei fenomeni culturali, offrendo una prospettiva inedita sulla performatività del sacro in diverse manifestazioni.

La presentazione sarà motivo per approfondire i temi trattati nel libro e per ascoltare le riflessioni di esperti e curatori. Interverrà Francesca Piccone, co-curatrice del volume e direttrice della Collana, che illustrerà il processo di ricerca e le finalità del progetto editoriale. Dialogheranno con la curatrice Antonio M. Socciarelli, editore, che fornirà il suo punto di vista sulla pubblicazione e il suo valore nel panorama editoriale; Pasquale Di Giannantonio, libero ricercatore, che offrirà spunti di riflessione critici e analitici sul contenuto del volume; Domenico Di Virgilio, dell’Aelma Chieti, che porterà l’esperienza e la prospettiva dell’associazione nel campo delle arti performative; Maria Cristina Esposito, di AirDanza, Roma, che arricchirà il dibattito con la sua visione sulle implicazioni coreutiche e performative del sacro.

Il volume, che riunisce i contributi di Antonio Dell’Olio, Giuseppe Michele Gala, Giuseppe Giordano, Ilaria Meloni e Nika Tomasevic, rilegge le origini seicentesche dei canti pastorali natalizi, giocati tra elementi colti e popolari, non tralasciando i canti dei pellegrinaggi, e l’interessante aspetto delle danze popolari, come la ciammaichella, la saltarella o il ballo dell’insegna.

“Questo evento rappresenta un’opportunità preziosa per la comunità diocesana e per tutti gli interessati alla cultura, alla teologia e alle scienze umane, per riflettere sul significato del sacro nella società contemporanea e sulle sue molteplici espressioni”, spiega la diocesi.

