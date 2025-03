Pier Giorgio Frassati: don Asolan (Lateranense), “ci ha insegnato che abbiamo bisogno del rapporto con Dio e con il prossimo”

(Foto sito ufficiale del comitato di canonizzazione del beato Pier Giorgio Frassati)

“Tenendo insieme fede personale, servizio di carità e politica Frassati ci insegna che l’uomo è tutte queste dimensioni. C’è bisogno del rapporto con Dio e del rapporto col prossimo”: lo ha detto don Paolo Asolan, preside dell’Istituto Pastorale della Pontificia Università Lateranense, intervenendo, questa mattina, in Senato, a Roma, alla conferenza stampa promossa dal senatore Pier Ferdinando Casini su “Pier Giorgio Frassati. Un cammino di santità”.

“La fede in Dio ha agito come moltiplicatore di forze, Pier Giorgio ha camminato sempre seguendo questa forza interiore. Agire per trasformare il mondo fa parte del motivo per cui Dio ci ha fatto nascere – ha aggiunto Asolan -. Ci ha affidato il mondo perché diventi sempre più per tutti”. Pier Giorgio Frassati sarà proclamato santo il 3 agosto, al termine del Giubileo dei Giovani in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Papa Francesco aveva comunicato la data della canonizzazione nell’Angelus di domenica 24 novembre 2024, anticipando la notizia nell’udienza generale di mercoledì 20 novembre.