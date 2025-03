Papa al Gemelli: p. Pasolini, “il dono di Papa Francesco alla Chiesa e al mondo è compiuto”

“Un saluto pieno di gratitudine al nostro Santo Padre, in questo giorno così speciale”. Lo ha detto padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, iniziando la sua meditazione mattutina per gli esercizi spirituali della Curia Romana, in corso in Aula Paolo VI. “È il dodicesimo anniversario della sua elezione – ha proseguito – e se dodici è un numero tondo, di pienezza, possiamo davvero ringraziare Dio perché il dono di Papa Francesco alla Chiesa e al mondo è compiuto. Sicuramente in questi dodici anni ha avuto modo di esprimersi in pienezza. Che il Signore lo custodisca e lo benedica sempre”.

