Tv2000: stasera in onda “Di Bella sul 28” con approfondimenti su politica italiana e diplomazia internazionale

Simona Bonafè, deputata del Pd, Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera. Sono gli ospiti della puntata del programma “Di Bella sul 28”, condotto da Antonio Di Bella, in onda stasera su Tv2000 in seconda serata. In studio anche Monica Mondo di Tv2000 e Livio Gigliuto dell’Istituto Piepoli. Il programma farà il punto sulle difficoltà dell’Italia in termini di marginalità sociale e povertà alla luce della discussione sulla Manovra del Governo Meloni. Sul fronte internazionale un approfondimento sulle trattative diplomatiche per una pace in Ucraina, le parole di Papa Leone, l’intervento degli Stati Uniti e le minacce di Putin.

