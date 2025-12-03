Sanità: Roma, firmato accordo tra Ordine di Malta e Campus Bio-Medico per la ricerca, la formazione e l’assistenza sanitaria

È stato firmato presso la sede dell’Università Campus Bio-Medico di Roma l’accordo quadro di collaborazione tra l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (Acismom), la Rome Biomedical Campus University Foundation, l’Università Campus Bio-Medico di Roma e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. L’accordo, della durata di tre anni rinnovabili, segna l’avvio di una collaborazione strategica tra istituzioni che condividono valori comuni radicati nella tradizione cristiana e nella centralità della persona, con l’obiettivo di promuovere eccellenza in ambito clinico-assistenziale, formativo e di ricerca scientifica. L’intesa, spiegano dall’Ordine di Malta, prevede lo sviluppo di percorsi assistenziali integrati in aree cliniche strategiche quali ortopedia, riabilitazione neuromotoria, diabetologia ed endocrinologia, oncologia e genetica medica. Particolare attenzione sarà dedicata alla ricerca scientifica su malattie dell’apparato locomotore, neuroscienze, malattie neurodegenerative e oncologia. Sul fronte formativo, l’accordo favorirà tirocini per studenti e specializzandi presso le strutture sanitarie dell’Associazione Italiana dell’Ordine di Malta, tra cui l’Ospedale San Giovanni Battista di Roma e i tredici ambulatori accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale presenti sul territorio nazionale, sette dei quali nel Lazio. Sono inoltre previste attività di aggiornamento professionale e cooperazione universitaria nazionale e internazionale. Un aspetto innovativo dell’accordo riguarda la disponibilità delle parti a promuovere progetti di collaborazione per interventi a supporto in occasione di pubbliche calamità e progetti di cooperazione internazionale, valorizzando il ruolo preminente dell’Associazione Italiana e del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta in questo ambito. “Questo accordo rappresenta un momento importante per l’Associazione Italiana dell’Ordine di Malta e per tutte le istituzioni coinvolte”, ha dichiarato Edoardo Bellomo, direttore generale per le Attività sanitarie dell’Associazione italiana dell’Ordine di Malta. “Unendo le nostre competenze nell’assistenza riabilitativa e nei servizi ambulatoriali con l’eccellenza scientifica e formativa del Campus Bio-Medico, potremo offrire risposte ancora più qualificate ai bisogni di salute dei pazienti’.

