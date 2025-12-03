Sicurezza sul lavoro: Mcl Toscana, a Calenzano convegno per non dimenticare la tragedia di un anno fa

A un anno dal tragico incidente che ha colpito la comunità locale di Calenzano che provocò la morte di 5 persone e il ferimento di altri 25 molti dei quali gravi, il Movimento cristiano lavoratori della Toscana, nell’ambito delle iniziative che porta avanti “in nome della dignità e della sicurezza” nei luoghi di lavoro, promuove, con la sezione di Mcl di Firenze, un incontro pubblico per riflettere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel territorio. L’evento, patrocinato dalla Città metropolitana di Firenze e dal Comune di Calenzano, si terrà sabato 6 dicembre alle 9.30 presso il Circolo Mcl “Concordia” in via Saccardo 50. Durante la mattinata interverranno il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani e il presidente provinciale Mcl Diva Gonfiantini – che porterà il saluto istituzionali, il direttore della Protezione Civile della Regione Toscana, Giovanni Massini. Inoltre esperti del gruppo tecnico Mcl regionale e rappresentanti sindacali come Silvia Russo, segretaria regionale Cisl Toscana. L’iniziativa, dal titolo “Calenzano, un anno dopo il tragico incidente – Per non dimenticare, per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nel territorio”, vuole essere “un momento di memoria e di impegno concreto per promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa”, spiega una nota.

