Diocesi: Milano, venerdì Discorso alla città di mons. Delpini. “Casa comune, responsabilità condivisa”

“Ma essa non cadde – La casa comune, responsabilità condivisa”: è il titolo del tradizionale “Discorso alla città e alla diocesi” che, venerdì 5 dicembre, alle 18, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, pronuncerà nella basilica di Sant’Ambrogio, dedicata al patrono di Milano. Nel contesto dei primi vespri votivi in onore di Ambrogio, l’arcivescovo “rivolgerà una riflessione indirizzata in particolar modo ad amministratori pubblici, politici e responsabili del bene comune che vivono e operano nel territorio della diocesi di Milano”, come precisa un comunicato. Il Discorso alla città sarà trasmesso in diretta televisiva dalle 18 su RaiTre, a cura della Tgr Lombardia, con commenti e approfondimenti giornalistici; in forma integrale, senza commenti, su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e su Radio Marconi. La celebrazione sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della diocesi. Prima del Discorso alla città, alle 17.30, alla presenza di mons. Delpini e delle autorità, si svolgerà l’inaugurazione ufficiale di “Ambrosius. Il tesoro della basilica”, con il taglio del nastro all’ingresso del percorso museale (da piazza Sant’Ambrogio 23), che sarà poi visitabile al termine della celebrazione. Domenica 7 dicembre, alle 10.30, nella stessa basilica di Sant’Ambrogio, l’arcivescovo celebrerà la messa pontificale in onore del patrono.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /