Kazakistan: presidente del Senato incontra il nunzio mons. Panamtundil. “Stretti rapporti con la Santa Sede”

Il presidente del Senato del Kazakistan, Maulen Ashimbayev, ha incontrato il nunzio apostolico della Santa Sede in Kazakistan, mons. George Panamtundil, “in un’atmosfera calorosa e costruttiva”, si legge sul sito della Chiesa cattolica in Kazakistan che dà notizia dell’incontro avvenuto il 2 dicembre ad Astana, “a testimonianza del costante sviluppo delle relazioni, basate sul rispetto reciproco, sull’impegno per la pace e sul dialogo interculturale”. Da parte del nunzio, parole di gratitudine per il dialogo aperto e un rinnovato pieno sostegno alle “aspirazioni pacifiche del Kazakistan”, nella condivisione di impegno per “promuovere i valori di fraternità, armonia e tolleranza”. “Il Kazakistan attribuisce grande importanza ai suoi stretti e costanti legami con la Santa Sede”, le parole del presidente Ashimbayev, che ha ricordato la visita ufficiale del presidente Kassym-Jomart Tokayev in Vaticano e la recente apertura dell’ambasciata del Kazakistan presso la Santa Sede, segnali del “nostro fermo impegno a rafforzare i legami bilaterali”. Nel dialogo si è parlato di “cooperazione nel campo della diplomazia spirituale”, ambito che connota il Kazakistan grazie al Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, sostenuto dalla Santa Sede, che mira a rafforzare la comprensione reciproca tra le religioni. Nel dialogo è stata sottolineata l’importanza di proseguire il lavoro congiunto, alla luce delle sfide globali contemporanee, “in cui i leader religiosi svolgono un ruolo chiave nel rafforzare la pace, preservare la dignità umana e promuovere il rispetto reciproco”. Altri temi del confronto, a cui fa riferimento la nota, sono stati le “prospettive di cooperazione in settori quali sanità, istruzione, cultura e scienza”, definiti “ambiti che tradizionalmente fungono da ponti per l’arricchimento reciproco e il rafforzamento dei legami umanitari”.

