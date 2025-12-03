Diocesi: Faenza, domani sera in cattedrale presentazione della “Dilexi te” con mons. Toso e Zamagni

È in programma per la serata di domani, giovedì 4 dicembre, nella cattedrale di Faenza, la presentazione della nuova esortazione apostolica “Dilexi te” sull’amore verso i poveri. Dalle 20.30, dopo l’introduzione del vescovo di Faenza-Modigliana, mons. Mario Toso, interverrà Stefano Zamagni, economista e già presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali. Come ha osservato il presule nell’invito alla serata, “Dilexi te – Ti ho amato: in quel ‘tu’ oggetto dell’amore di Dio, non riconosciamo solo l’individuo preso singolarmente, ma la Chiesa. Ci sentiamo tutti chiamati in causa come Popolo di Dio, Chiesa di Faenza-Modigliana”. “Infatti, in quest’anno giubilare – ha proseguito mons. Toso – il Papa ci invita a comprendere sempre meglio che ‘la proposta del Vangelo non è soltanto quella di un rapporto individuale e intimo col Signore. La proposta è più ampia: È il Regno di Dio (cfr Le 4, 43); si tratta di amare Dio che regna nel mondo’, (Dilexi te, 97) ovvero, riguarda la dimensione pubblica della fede che ci chiama a realizzare un mondo di fraternità e pace”.

