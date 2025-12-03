Diocesi: Nardò-Gallipoli, domani s’inaugura l’ambulatorio solidale “Titti Martina” dotato di un servizio di ecodiagnostica avanzata

(Foto diocesi di Nardò-Gallipoli)

La comunità ecclesiale di Casarano, nella diocesi di Nardò-Gallipoli, si arricchisce di un nuovo servizio dedicato ai più fragili. Giovedì 4 dicembre, alle 16, sarà inaugurato l’ambulatorio solidale “Titti Martina”, dotato di un servizio di ecodiagnostica avanzata e destinato alle persone che vivono condizioni di povertà sanitaria. Questa opera si affianca al Centro di ascolto e all’Emporio della Solidarietà che le parrocchie hanno ormai avviato da alcuni anni. Alla cerimonia interverrà il vescovo di Nardò-Gallipoli, mons. Fernando Filograna, che benedirà e aprirà ufficialmente la nuova struttura e il direttore della Caritas diocesana, don Giuseppe Venneri, insieme ai sacerdoti e diaconi della città, alle autorità civili e militari, i volontari del centro e i cittadini.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Caritas diocesana di Nardò-Gallipoli, Caritas italiana, ForLife onlus e Lions Club, con il sostegno dei fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica e la collaborazione della Regione Puglia e dell’Asl Lecce.

L’ambulatorio “Titti Martina” è il primo di due ambulatori solidali che la diocesi di Nardò-Gallipoli sta attivando per rispondere all’aumento delle situazioni di fragilità economica aggravate da problemi di salute.

La struttura è dotata di un ecocolordoppler multidisciplinare per l’ecodiagnostica di secondo livello e di un elettrocardiografo, strumenti fondamentali per garantire esami diagnostici a chi non può sostenerne i costi.

L’ambulatorio sarà intitolato a Titti Martina, volontaria di ForLife onlus, prematuramente scomparsa e da sempre impegnata nella tutela dei minori, nell’accoglienza e nel sostegno agli ultimi.

Tra poche settimane sarà operativo anche il secondo ambulatorio solidale, situato a Boncore (frazione del Comune di Nardò), realizzato con i fondi dell’8xmille e grazie al Progetto “Povertà e salute” di Caritas italiana, con il contributo di Banca Intesa.

Questa seconda struttura sarà predisposta anche per l’attivazione di un gabinetto odontoiatrico, già in fase di organizzazione.

Entrambi gli ambulatori serviranno l’intero territorio della diocesi, operando in stretta collaborazione con i Centri d’ascolto Caritas e con le istituzioni pubbliche, per intercettare e accompagnare in modo efficace le persone che vivono situazioni di disagio sanitario ed economico.