Società: Acli, la Carovana Peace at Work al Parlamento europeo dopo 78 tappe e 15mila chilometri percorsi

(Strasburgo) La Carovana Peace at Work chiude il suo viaggio con una tappa in Europa: l’incontro al Parlamento europeo di Strasburgo, dove le Acli presenteranno – secondo un comunicato – “sette proposte concrete per rilanciare l’impegno europeo sulla pace, frutto del confronto con territori, comunità, istituzioni, giovani e lavoratori incontrati lungo tutto il percorso”. In poco più di cento giorni la Carovana Peace at Work ha segnato 78 tappe, oltre 500 i testimoni ascoltati, più di 250 istituzioni civiche e religiose coinvolte, oltre 8.000 persone raggiunte e 15.000 chilometri percorsi su due furgoni da lavoro. “Un viaggio che ha raccolto la testimonianza di una rete di persone e realtà che non si arrendono alla logica della paura o dell’indifferenza, ma custodiscono e alimentano un futuro possibile”. “Questa Italia esiste, resiste, costruisce. Chiede solo di essere riconosciuta e ascoltata, perché la pace non è un settore fra tanti: è una priorità culturale che riguarda trasversalmente il lavoro dignitoso, la cura, l’educazione, lo sport, la cultura, l’economia sociale, la cooperazione internazionale, la giustizia, la tutela dell’ambiente e dei territori”. L’incontro di oggi pomeriggio sarà aperto dall’eurodeputato Marco Tarquinio. Seguiranno: l’intervento di Maurizio Molinari, capo Ufficio del Parlamento europeo a Milano; gli interventi dei parlamentari che hanno preso parte alla Carovana; i contributi delle delegazioni italiane presso il Parlamento europeo. Le conclusioni saranno affidate a Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /