Giubileo 2025: Andria, in serata celebrazione per il mondo educativo con mons. Mansi dopo il convegno “Insegnare ed educare: l’arte di essere felici”

La Chiesa di Andria vivrà questa sera il Giubileo del mondo educativo. L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio Scuola della diocesi, si aprirà alle 17.30 presso l’auditorium del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti “Gino Strada” (via Comuni di Puglia, 4) con l’accoglienza e i saluti. Seguirà il convegno “Insegnare ed educare: l’arte di essere felici” che vedrà come relatore il prof. Paolo Farina, dirigente scolastico del Cpia Bat; sarà possibile seguire l’intervento anche in diretta sul canale YouTube della scuola. Alle 19.30, poi, il vescovo Luigi Mansi presiederà la celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Riccardo.

