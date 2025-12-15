Migranti: da inizio anno sbarcate 65.187 persone sulle nostre coste. Quasi 143mila persone accolte in tutta Italia

Sono finora 65.187 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 64.846 mentre nel 2023 furono 153.585. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Negli ultimi giorni sono state 525 (182 venerdì, 46 sabato e 297 ieri) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 1.881 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a dicembre. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 3.080, mentre nel 2023 furono 5.236. Dei quasi 65.200 migranti sbarcati in Italia nel 2025, 19.770 sono di nazionalità bengalese (31%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Egitto (8.878, 14%), Eritrea (7.528, 12%), Pakistan (4.347, 7%), Sudan (3.966, 6%), Somalia (3.406, 5%), Etiopia (2.182, 3%), Tunisia (1.773, 3%), Iran (1.631, 3%), Algeria (1.550, 2%), Guinea (1.410, 2%), Siria (1.307, 2%), Nigeria (929, 1%), Mali (874, 1%), Marocco (808, 1%) a cui si aggiungono 4.828 persone (7%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione. Fino ad oggi sono stati 11.920 i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare. Il dato è aggiornato a oggi, lunedì 15 dicembre. I minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane lungo tutto il 2024 sono stati 8.752, 18.820 nel 2023, 14.044 nel 2022, 10.053 nel 2021, 4.687 nel 2020, 1.680 nel 2019, 3.536 nel 2018 e 15.779 nel 2017. Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati diffusi ieri parlano di 142.974 persone su tutto il territorio nazionale di cui 102.853 nei centri di accoglienza, 513 negli hot spot (188 in Calabria e 325 in Sicilia) e 39.608 nei centri Sai. La Regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia (12%, in totale 17.483 persone), seguita da Lazio ed Emilia Romagna (9%), Piemonte, Campania e Sicilia (8%).

