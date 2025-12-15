Social media: Digital Wellbeing Report, per un giovane su tre hanno danneggiato il suo benessere mentale e lo fanno sentire più solo e ansioso

In Italia quasi un giovane su tre tra i 18 e i 34 anni (32%) afferma che i social media hanno danneggiato il proprio benessere mentale e lo fanno sentire più solo dopo il tempo trascorso online, mentre oltre un quarto (27%) riporta un aumento di stress e ansia. Un fattore importante è il confronto costante: Oltre un terzo (34%) ammette di confrontarsi con gli altri online, e il 35% dichiara di sperimentare una riduzione dell’autostima o un’immagine corporea negativa. Inoltre, il 34% si sente sotto pressione nel presentare una versione “perfetta” di sé sui social media, anche a discapito dell’autenticità. Sono alcuni dati di un nuovo studio di Unobravo, principale provider italiano di psicologi online, che esplora il legame tra uso dei social e benessere attraverso il Digital Wellbeing Report, basato sulle risposte di oltre 1.500 adulti in tutta Italia.

Gli italiani – si legge ancora nel report – trascorrono mediamente oltre 12 ore alla settimana sui social; le donne li usano il 20% in più rispetto agli uomini. Gli utenti più giovani (18–24 anni) arrivano a una media di 21 ore settimanali, rispetto alle sole 7,5 ore delle persone con più di 65 anni. Oltre la metà (51%) del gruppo più attivo sui social afferma di trascorrere più tempo del previsto sulle piattaforme, dimostrando quanto sia facile perdere la cognizione mentre si scrolla. Facebook e YouTube restano le piattaforme più utilizzate, con quasi tre ore di utilizzo da parte degli italiani. Seguono Instagram con 2,3 ore e TikTok con circa 1,6 ore settimanali. Tuttavia, i pattern di utilizzo variano significativamente per età. Tra i 18–24 anni dominano TikTok e Instagram. I giovani italiani trascorrono in media 5,4 ore su TikTok e 4,7 ore su Instagram.

Palermo, Reggio Calabria e Napoli registrano il più alto utilizzo dei social media, con residenti online fino a 15,9 ore settimanali. Lo studio completo e la metodologia sono disponibili su www.unobravo.com.

