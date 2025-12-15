Maltempo: Protezione civile, “temporali sulle Isole maggiori e neve sul Nord-Ovest. Allerta gialla in sei Regioni”

“Dal tardo pomeriggio di oggi una perturbazione porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Paese, con precipitazioni da sparse a diffuse sulle Regioni nord-occidentali italiane, a carattere nevoso fino a quote collinari sul Piemonte meridionale ed entroterra ligure, e su Sardegna e Sicilia, dove assumeranno anche carattere temporalesco”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui versanti meridionali e settori ionici”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. “Inoltre – viene aggiunto –, dalle prime ore di domani, martedì 16 dicembre, si prevedono nevicate al di sopra dei 400-600 m su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con quota neve in rialzo al di sopra dei 1.000-1.200 m nella seconda parte della giornata, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 16 dicembre, allerta gialla su gran parte di Sicilia e Sardegna e su parte di Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte.

