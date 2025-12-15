Salute: Coldiretti, domani al Policlinico Gemelli di Roma il mercato contadino “Campagna Amica”

Per promuovere consumi alimentari sani e consapevoli, Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, insieme alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e Fondazione Aletheia, organizzano per domani, martedì 16, e dopodomani, mercoledì 17 dicembre, un mercato agricolo dedicato a cittadini, visitatori, pazienti, medici, vertici istituzionali e personale sanitario del Gemelli. “Un evento – si legge in un comunicato di Coldiretti – unico, il primo nel suo genere, che si svolgerà per l’intera giornata nel piazzale antistante l’ingresso principale del policlinico universitario. Un mercato contadino che rappresenta un passo significativo e concreto nel percorso congiunto tra Coldiretti, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Fondazione Aletheia sul tema del rapporto tra cibo, prevenzione e salute, considerato che numerose evidenze scientifiche dimostrano come le scelte alimentari rappresentino uno dei determinanti più potenti nella prevenzione delle patologie croniche più diffuse”.

All’inaugurazione, in programma domani alle 11, presso la hall del Policlinico, saranno presenti il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme a Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti, Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, Daniele Franco, presidente Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, Antonio Gasbarrini, presidente Cs Fondazione Aletheia e Ds Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, Dominga Cotarella, presidente Fondazione Campagna Amica, Daniele Piacentini, direttore generale Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, oltre a dirigenti di Coldiretti, ai rappresentanti della Fondazione Aletheia e al personale medico del Gemelli.

