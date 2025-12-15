Giovani e lavoro: Acli Roma, domani all’Eur la quarta edizione del “LaborDì”

Domani torna a Roma, per la quarta edizione, il “LaborDì”, la giornata, ospitata dall’Auditorium della Tecnica dell’Eur (viale Umberto Tupini, 65) e promossa dalle Acli di Roma e provincia, che favorisce l’incontro tra 1.600 studenti e il mondo del lavoro, tra competenze, imprese e sfide del futuro. L’iniziativa si svolge con il patrocinio di diocesi di Roma, Regione Lazio, Città Metropolitana e Roma Capitale, e il sostegno della Camera di commercio di Roma e della Fondazione Roma.

A partire dalle 9 e per tutta la giornata, le classi del quarto e quinto anno di oltre venti istituti superiori di Roma e provincia verranno accompagnate attraverso un percorso di sessioni tematiche, simulazioni di colloquio con recruiter e momenti di orientamento personalizzato, con oltre ottanta appuntamenti in agenda, settantacinque postazioni dedicate ai colloqui e oltre cinquanta realtà imprenditoriali presenti. L’incontro tra profili dei ragazzi e opportunità di lavoro sarà inoltre ottimizzato da una piattaforma digitale di matching, pensata per trasformare l’orientamento in esperienza concreta. L’apertura dei lavori sarà dedicata ai valori del lavoro e agli scenari futuri, con un momento di confronto al quale prenderanno parte, tra gli altri, l’ideatrice del LaborDì e vicepresidente delegata Acli Roma, Lidia Borzì; il card. Baldassarre Reina, vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma; il sindaco Roberto Gualtieri; l’assessore al lavoro, scuola, formazione, ricerca e merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni; il presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia. Ci saranno anche due focus point: il primo a cura della Polizia di Stato, “Segui la strada giusta”, il secondo con l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, “L’importanza dei grandi eventi nel rilancio di Roma”, e infine un accenno all’importanza delle tutele a cura di Cgil di Roma e Lazio.

Tra i partner Poste italiane, Eni, Italo, Autogrill, Würth. Maggiori informazioni, programma completo e iscrizioni sul portale labordi.acliroma.it.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /