Società: Roma, il 3 dicembre lectio del card. Tolentino de Mendoça su “Cultura è Comunità”

Si svolgerà mercoledì 3 dicembre a Roma, presso il Palazzo Esposizioni (Scalinata di via Milano 9/a), l’incontro “Cultura è Comunità”, promosso da Federculture come primo appuntamento dei “Dialoghi di Federculture”. Cuore dell’iniziativa sarà la lectio magistralis del card. José Tolentino de Mendoça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, che approfondirà il tema della cultura come spazio di relazione, appartenenza e costruzione di legami sociali.

L’evento – spiegano gli organizzatori – nasce dal desiderio di sospendere il ritmo frenetico del quotidiano e ritrovare un tempo di riflessione condivisa sul patrimonio culturale materiale e immateriale, come luogo di memoria, identità e responsabilità comune, anche alla luce dell’anno giubilare che invita a un rinnovato sguardo sul valore del vivere insieme. Dopo i saluti di Marco Delogu, presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo, interverranno Simona Renata Baldassarre, assessore della Regione Lazio; Michele Guerra, sindaco di Parma e delegato Cultura dell’Anci; e Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa. Previsto inoltre un momento musicale a cura della Fondazione Pietà dei Turchini, pensato come tempo di ascolto e contemplazione. Ai partecipanti sarà donata una copia del volume “L’opera d’arte” di Romano Guardini, riedito per l’occasione da Morcelliana, con prefazione del card. Tolentino de Mendoça e introduzione di Francesco Spano, direttore di Federculture, quale strumento per proseguire nel tempo la riflessione avviata dall’incontro.

