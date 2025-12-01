Diocesi: Grosseto, parte la edizione di Scatole di Natale, il gesto di solidarietà verso le persone fragili

Per il quarto anno consecutivo, anche questo Natale 2025 Grosseto accoglie l’iniziativa delle “Scatole di Natale”, idea nata a Milano e portata a Grosseto dalla Gioventù Francescana, che nel 2021 ha lanciato per prima questo gesto semplice e profondamente umano.
Anche quest’anno, rende noto la diocesi di Grosseto, l’iniziativa coinvolge parrocchie, scuole e gruppi, creando una rete che unisce generazioni diverse e mette al centro l’attenzione verso l’altro.
La rete continua ad allargarsi e non riguarda più soltanto la città. Sono infatti in fase di definizione i punti di raccolta anche nei paesi della zona, a partire da Ribolla, Castiglione della Pescaia e Alberese, dove le comunità parrocchiali e i gruppi locali stanno predisponendo spazi e volontari. L’obiettivo è rendere possibile la partecipazione a tutti, anche a chi vive nei centri più piccoli, e far sì che la solidarietà diventi davvero un movimento territoriale ampio e condiviso.
Il cuore dell’iniziativa resta però immutato: preparare una scatola regalo che contenga un dono utile, un dolce, un oggetto caldo, un passatempo, un biglietto scritto a mano e confezionarla come ogni regalo che si rispetti. Un gesto semplice, quasi domestico, che però racconta molto della sensibilità di chi lo compie. Ogni scatola è un messaggio di vicinanza, un “ti penso”, un modo per ricordare a una persona sola o in difficoltà che la comunità non l’abbandona. La raccomandazione degli organizzatori è che sulla scatola sia indicato se si tratta di un regalo per un bambino, una bambino, un uomo o una donna, così da permettere una distribuzione coerente.
A Grosseto i punti di raccolta saranno due: la parrocchia di Santa Lucia e quella di San Francesco. A Santa Lucia sarà possibile consegnare le scatole confezionate nei giorni 6, 7, 8, 13 e 14 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. A San Francesco, invece, i volontari accoglieranno le scatole il 13 e il 20 dicembre, dalle 16 alle 18. Le parrocchie non saranno semplici luoghi di raccolta, ma veri spazi di incontro, dove famiglie e giovani potranno portare i propri doni, ricevere indicazioni e condividere il senso profondo del Natale: il dono di sé.
Ci saranno punti di raccolta anche a Castiglione della Pescaia, presso la chiesa di S. Maria Goretti nei giorni 6 dicembre ore 15-18; 7 dicembre ore 10-12; 13 dicembre ore 15-18 e 14 dicembre ore 10-12; nella parrocchia di Ribolla 30 novembre e 1 dicembre e 13-14 dicembre. Stesse date anche nella parrocchia di Alberese.
Come già negli ultimi anni, anche il mondo della scuola sta rispondendo con grande entusiasmo. Le scuole elementari di via Sicilia e via Salvo D’Acquisto stanno lavorando con insegnanti e genitori alla preparazione delle scatole, trasformando il progetto in un momento educativo sulla cura e sulla solidarietà. Allo stesso modo si stanno muovendo alcuni istituti superiori della città.
Per seguire l’iniziativa: https://www.facebook.com/scatoledinatalegr.
Diocesi: Grosseto, parte la edizione di Scatole di Natale, il gesto di solidarietà verso le persone fragili
Per il quarto anno consecutivo, anche questo Natale 2025 Grosseto accoglie l’iniziativa delle “Scatole di Natale”, idea nata a Milano e portata a Grosseto dalla Gioventù Francescana, che nel 2021 ha lanciato per prima questo gesto semplice e profondamente umano.