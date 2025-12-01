Diocesi: Genova, venerdì l’incontro “Papa Leone visto da vicino”

(Foto diocesi di Genova)

Venerdì 5 dicembre, alle ore 17.30, al Cineclub Nickelodeon, in via della Consolazione a Genova, è in programma l’incontro aperto al pubblico, con ingresso libero e gratuito, “Papa Leone visto da vicino”, in occasione dei primi sei mesi del Pontificato di Robert Francis Prevost.

Nel corso della serata saranno proiettati alcuni significativi passaggi dei due documentari “León de Perú” e “Leo from Chicago” (prodotti dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede) che raccontano la vicenda biografica e spirituale di Prevost nella natia Chicago e nel periodo missionario in Perù.

Inoltre, verrà approfondita la figura di Leone XIV anche alla luce del suo nuovo libro “La forza del Vangelo. La fede cristiana in 10 parole”, antologia di testi di Papa Leone che presenta 10 parole-chiave del cristianesimo per il nostro tempo.

Intervengono Salvatore Cernuzio, giornalista vaticanista, autore dei due documentari “León de Perú” e “Leo from Chicago”; Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano (in video-collegamento); Enzo Melillo, giornalista del TgrLiguria e segretario dell’Ucsi Liguria.

Modera Francesca Di Palma, coordinatrice dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Genova; saluti di Michela De Leo, consigliera dell’Odg Liguria.

Il convegno è organizzato da Libreria San Paolo, Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Genova e Unione cattolica stampa italiana della Liguria in sinergia con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Radio Vaticana – Vatican News e Libreria Editrice Vaticana.

La partecipazione dà diritto a due crediti per la formazione professionale dei giornalisti.