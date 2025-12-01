Diocesi: Acerenza, al via in serata gli incontri online “Teologia per Christifideles laici”

Sarà dedicato alla “Teologia per Christifideles laici” il percorso di formazione catechetica online promosso dalla diocesi di Acerenza che prenderà il via in serata. La proposta è rivolta a tutti i laici impegnati nelle parrocchie, come occasione di crescita e condivisione. Gli incontri si svolgeranno generalmente dalle 20 alle 21 su piattaforma Meet.

Ad aprire il ciclo sarà mons. Francesco Sirufo, arcivescovo di Acerenza, con un intervento su “Fides et ratio. Introduzione alla teologia come scienza della fede”. I successivi appuntamenti saranno dedicati a “L’uomo è sete di verità. Introduzione alla ricerca filosofica” con don Alberto Lardiello (15 dicembre), “Rivelazione di Dio e storia. Introduzione alla Bibbia come Parola di Dio” con don Alessio Franzè (19 gennaio 2026), “Tradizione e dogma. Introduzione ai Padri” con il prof. Sergio Gerardo Americano (16 febbraio), “Il Mistero trinitario rivelato e comunicato in Cristo e nella sua Chiesa. Introduzione alla Teologia dogmatica” con don Francesco Martoccia (16 marzo), “Cristo presente e operante nella sua Chiesa. Introduzione alla Liturgia e ai Sacramenti” con don Samuel Corniola (13 aprile), “Vita in Cristo e nello Spirito Santo davanti al Padre. Introduzione alla Teologia morale” con don Nico Baccelliere (11 maggio), “Novissimus Adam. Introduzione alla Teologia della storia e all’Escatologia” con don Filippo Nicolò (8 giugno) e “La prassi pastorale come teologia in atto. Introduzione alla Teologia pastorale” con mons. Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro (6 luglio).

