Persone con disabilità: Cbm Italia, domani un incontro a Bruxelles per promuovere l’inclusione nella Strategia anti-povertà Ue

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Cbm Italia organizza a Bruxelles l’evento dal titolo “Poverty’s Frontline: Local Authorities Driving Disability Inclusion in the Eu Anti-Poverty Strategy”.

L’incontro, in programma a Bruxelles domani, martedì 2 dicembre, dalle ore 10 alle 13, e organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e con Ensa (European Network of Social Authorities), punta ad analizzare il ruolo chiave di Comuni e Regioni nell’attuazione di politiche inclusive in vista della Strategia anti-povertà che l’Unione europea lancerà all’inizio del 2026, con l’obiettivo ambizioso di migliorare le condizioni di vita di 15 milioni di persone entro il 2030.

“Una Strategia che, per essere davvero efficace, deve affrontare una sfida cruciale: le persone con disabilità sono più a rischio di esclusione sociale e impoverimento”, sottolinea il direttore di Cbm Italia Massimo Maggio. “Per chi ha una disabilità, i costi aggiuntivi, le barriere nell’accesso alla formazione e al lavoro, la mancanza di politiche inclusive spesso impediscono di vivere una vita dignitosa”.

In Europa si stima che le persone con disabilità siano 101 milioni, di cui il 29% a rischio di povertà ed esclusione sociale; solo il 56% delle persone con disabilità tra i 20 e i 64 anni ha un lavoro, contro l’84% di chi non ha disabilità (fonte: European Disability Forum).

