Diocesi: Trapani, il 29 novembre si è tenuto un convegno su pace e disarmo promosso dal Serra Club Sicilia-Calabria

Sabato 29 novembre, nei saloni del Seminario vescovile “San Giuseppe” di Trapani, si è svolto il convegno promosso dal Distretto 77 Sicilia e Calabria di Serra Italia sul tema “Tutti dicono pace ma la pace non c’è (Ger. 8,11) – Verso il disarmo”. È quanto si legge in un comunicato appena diffuso. L’incontro, aperto dal governatore Roberto Tristano, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, associazioni e numerosi ospiti. Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha introdotto i lavori, lodando l’iniziativa e “auspicando una presenza stabile del Serra a Trapani”, prosegue il comunicato. Quattro le relazioni principali: la presidente nazionale Maria Lo Presti ha analizzato i fondamenti biblici e sociali della pace; don Alberto Giardina ha mostrato come la liturgia cattolica implori costantemente il dono della pace; Claudio Parisi ha illustrato l’impegno dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro in Terra Santa; Antonino Tobia ha ripercorso il rapporto dell’uomo con la pace attraverso storia e letteratura. Toccanti le testimonianze di fra Nicola Giuseppe Lippo, appena rientrato dalla Palestina, e di Francesco Di Bella della Comunità Papa Giovanni XXIII, che ha raccontato esperienze di accoglienza di profughi e rifugiati. Il governatore Tristano ha concluso ribadendo i valori di fede, servizio e pace che animano il movimento serrano. L’evento ha offerto spunti di riflessione sulla necessità di una pace autentica e duratura e ha rappresentato un’occasione per dare visibilità al Serra in una città come Trapani, sede vescovile e capoluogo di provincia, dove ancora non è presente un Club.

