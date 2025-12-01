Natale: Catania, Sant’Egidio organizza 11 pranzi solidali in città e provincia

(Foto Comunità Sant'Egidio)

La Comunità di Sant’Egidio ha presentato oggi a Catania l’iniziativa “Il Natale si avvicina – prepariamo insieme una festa per tutti”, annunciando l’avvio degli ormai tradizionali Pranzi di Natale in città e provincia. Un segno concreto di vicinanza verso anziani soli, senza dimora, migranti, famiglie fragili e bambini, in un territorio segnato – ricorda il Rapporto Caritas 2025 – da oltre 12 mila persone accolte nei centri di ascolto delle diocesi siciliane, con povertà economica e precarietà abitativa sempre più diffuse. A Catania saranno 11 i Pranzi di Natale, con l’appuntamento più partecipato il 25 dicembre nella chiesa di San Nicola, in piazza Dante, dove sono attesi più di 500 ospiti e oltre 200 volontari. Altri momenti di festa raggiungeranno quartieri come Civita, Librino e San Cristoforo, portando il Natale nelle periferie. “In Sicilia saranno circa 30 i pranzi – ha spiegato Emiliano Abramo – anche in luoghi simbolici come il carcere di Favignana e in città dove la Comunità sta iniziando a crescere”. Forte il sostegno dell’arcidiocesi di Catania e dell’arcivescovo, mons. Luigi Renna, che ha richiamato il valore del condividere come stile cristiano del Natale: “Condividere con i più fragili è la maniera più cristiana di vivere la festa”. Accanto a Sant’Egidio anche l’Università di Catania, impegnata nel reperimento di doni e alimenti. La prorettrice Lina Scalisi ha annunciato la disponibilità di spazi nei Dipartimenti per sensibilizzare studenti e personale. Sant’Egidio invita cittadini e istituzioni a sostenere l’iniziativa con donazioni e volontariato, affinché “il Natale sia di tutti, nessuno escluso”, trasformando la festa in un incontro che ridona dignità e speranza. Per sostenere il #natalepertutti è possibile visitare https://santegidiosicilia.it/natale.