Vita consacrata: Scalabrinane, eletto il nuovo Governo Generale

Dopo l’elezione della superiora generale, sr. Luiza Dal Moro, oggi le religiose partecipanti al XV Capitolo generale della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo (Scalabriniane) hanno eletto anche le consorelle che affiancheranno la superiora generale nel governo della congregazione nei prossimi sei anni, 2025-2031. Si tratta di sr. Giuliana Bosini, sr. Myrna Cazar Tordillo, sr. Jucelia Dall Bello e sr. Elizangela Chaves Dias. “Ringraziamo il Signore per la generosa disponibilità di queste sorelle nel rispondere al ministero di animare la Congregazione – si legge in una nota diffusa oggi pomeriggio – affinché compia la sua missione nella Chiesa e nel mondo, in particolare tra i migranti e i rifugiati in situazioni di maggiore vulnerabilità”.

