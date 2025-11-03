Violenza contro le donne: Sapienza Università Roma, tre incontri per informare e prevenire. Si parte il 3 novembre su discorsi d’odio e violenza di genere online

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), Sapienza Università di Roma lancia l’iniziativa “Una giornata non basta. Sapienza contro la violenza di genere”, un ciclo di tre incontri aperti alla comunità universitaria per affrontare le molteplici forme della violenza di genere. Il primo appuntamento – dal titolo “Cittadinanza digitale e responsabilità: discorsi d’odio e violenza di genere online” si terrà il 3 novembre in Aula Magna (ore 10). Ad aprire l’incontro la rettrice Antonella Polimeni; seguirà il panel “Essere cittadini digitali” introdotto da Leonardo Querzoni, prorettore alle Tecnologie digitali e cybersecurity. Interverranno Raffaella Messinetti, ordinario di diritto privato; Bruno Frattasi, direttore generale Agenzia per la cybersicurezza nazional; Giacomo Lasorella, presidente AgCom. Il secondo panel sarà dedicato “La responsabilità online: gender-based violence e hate speech”. Introdurrà Anna Maria Giannini, delegata Pari opportunità. Interverranno Pasquale Stanzione, presidente Garante per la protezione dei dati personali; Roberto Politi, presidente Tar Lazio; Roberto Baiocco, presidente Cug Sapienza.

“La violenza di genere – afferma la rettrice Polimeni – è una sfida che interpella la responsabilità di tutte e tutti”. Gli altri due incontri si terranno il 12 e 19 novembre su formazione, rappresentazione sociale, violenza economica e disuguaglianze di genere. In adesione alla campagna “Orange the World” di UN Women, i propilei di Piazzale Aldo Moro saranno illuminati di arancione, simbolo dell’impegno costante dell’Ateneo.

