Leone XIV: “offriamo questa Eucaristia per l’anima eletta di Papa Francesco”

“Oggi rinnoviamo la bella consuetudine, in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, di celebrare l’Eucaristia in suffragio dei cardinali e dei vescovi che ci hanno lasciato durante l’anno appena trascorso, e con grande affetto la offriamo per l’anima eletta di Papa Francesco, che è deceduto dopo aver aperto la Porta Santa e impartito a Roma e al mondo la Benedizione pasquale”. Così il Papa ha cominciato l’omelia della messa presieduta nella basilica di San Pietro in suffragio di Papa Francesco e dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno. “Grazie al Giubileo tale celebrazione – per me la prima – acquista un sapore caratteristico: il sapore della speranza cristiana”, ha proseguito Leone XIV, soffermandosi sull’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus, che “riassume il senso di tutto questo Anno Santo”, poiché in esso “si trova plasticamente rappresentato il pellegrinaggio della speranza, che passa attraverso l’incontro con Cristo risorto”.

