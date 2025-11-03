Diocesi: Genova, oggi la presentazione de “Il Civico Giusto” dedicato al card. Boetto, don Francesco Repetto e al Rabbino Riccardo Pacifici

Verrà inaugurato Lunedì 3 novembre nel Salone dell’Episcopio della diocesi di Genova “Il Civico giusto”, un progetto che nasce per ricordare e diffondere le storie di uomini e donne che, durante la persecuzione nazifascista, offrirono rifugio e protezione a perseguitati, ebrei, ricercati

politici e oppositori del regime, spesso a rischio della propria vita. Attraverso ricerche storiche rigorose, condotte in collaborazione con archivi nazionali e internazionali, il progetto riporta alla luce queste azioni di coraggio e restituisce voce e memoria ai luoghi dove accaddero. La tappa genovese del progetto, realizzata in occasione della giornata che ricorda il rastrellamento degli ebrei di Genova, è dedicata al card. Pietro Boetto, a mons. Francesco Repetto e al Rabbino Riccardo Pacifici, figure centrali nella rete di solidarietà che durante l’occupazione nazifascista aiutò centinaia di ebrei e perseguitati a sfuggire alla deportazione. L’iniziativa – si legge in una nota – ricorda anche la collaborazione tra DELASEM (Delegazione per l’Assistenza degli Emigranti Ebrei), diocesi di Genova e Comunità Ebraica, è “un esempio straordinario di coraggio interreligioso e di umanità civile”. Il progetto prevede che ogni Civico giusto sia indicato da una mattonella artistica “parlante” in bronzo, che custodisce un QR code capace di “far parlare” il palazzo (a Genova il palazzo della Curia Arcivescovile), raccontando la sua storia attraverso immagini, voci e testimonianze raccolte in un mini-documentario. Durante la presentazione verrà mostrato in anteprima il mini-documentario “Il Civico Giusto – Genova”. Al termine verrà inaugurata la mattonella artistica “parlante” affissa sul portone dell’Episcopio. L’incontro prevede i saluti istituzionali di Marco Bucci, Presidente Regione Liguria; Silvia Salis, Sindaca di Genova; Andrea Giovannelli, Capo Segreteria del Coordinatore Nazionale contro l’antisemitismo della Presidenza Consiglio dei Ministri. Seguiranno mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova; Giuseppe Momigliano, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Genova; Barbara Grosso, Direttore Generale Fondazione Il Secolo XIX; Paolo Masini, ideatore e coordinatore de Il Civico Giusto; Maria Grazia Lancellotti, Ricercatrice storica; Cristiano Migliorelli, responsabile Valorizzazione del Patrimonio Archivio Storico Istituto Luce.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /