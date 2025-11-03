Diocesi: Genova, inaugurato “Il Civico Giusto” dedicato al card. Pietro Boetto, a mons. Francesco Repetto e al rabbino Riccardo Pacifici

Foto arcidiocesi Genova/SIR

È stato inaugurato questa mattina nell’episcopio dell’arcidiocesi di Genova (Piazza Matteotti 4), “il Civico Giusto” dedicato al card. Pietro Boetto, a mons. Francesco Repetto e al rabbino Riccardo Pacifici, figure simbolo di solidarietà e coraggio civile durante la persecuzione nazifascista. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto nazionale “Il Civico Giusto”, intende ricordare coloro che, a rischio della propria vita, offrirono protezione e rifugio a perseguitati, ebrei e oppositori del regime. La tappa genovese si inserisce nelle celebrazioni in memoria del rastrellamento degli ebrei di Genova e valorizza la collaborazione tra Delasem (Delegazione per l’assistenza degli emigranti ebrei), arcidiocesi di Genova e Comunità ebraica.

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, Marco Bucci, presidente della Regione Liguria; Silvia Salis, sindaca di Genova; Andrea Giovannelli, capo segreteria del Coordinatore nazionale contro l’antisemitismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono seguiti interventi dell’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, di Giuseppe Momigliano, rabbino capo della Comunità ebraica di Genova; di Barbara Grosso, direttore generale della Fondazione Il Secolo XIX; di Paolo Masini, ideatore e coordinatore de “Il Civico Giusto”.

Al termine della cerimonia è stata inaugurata la mattonella artistica “parlante”, affissa sul portone dell’episcopio: grazie a un QR code consente di ascoltare le voci e i racconti di chi visse quegli anni di coraggio e fraternità. La storia potrà essere ascoltata sia scansionando il Qrcode sulla targa, sia andando sul sito ufficiale www.ilcivicogiusto.it. Il mini documentario è visibile anche sul canale YouTube a questo link https://youtu.be/FpCYlQiUXdg.