Ue: evento Comece e Cei al Parlamento europeo per celebrare i “30 anni del Progetto Policoro”

Un evento al Parlamento europeo per celebrare i “30 anni del Progetto Policoro”. Si terrà al mercoledì 12 novembre e a promuoverlo è la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece). Il Progetto Policoro è un’iniziativa della Conferenza episcopale italiana (Cei), lanciata nel 1995 con l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno d’Italia e di contrastare la disoccupazione e l’emigrazione giovanile, soprattutto nelle regioni più povere del Paese. “L’evento al Parlamento europeo – spiega la Comece – intende celebrare l’anniversario e delineare le prospettive future di questa iniziativa della Conferenza episcopale italiana che, nel tempo, ha contribuito a far sì che giovani formati spiritualmente, economicamente e culturalmente potessero mettersi al servizio di altri giovani desiderosi di intraprendere un’attività professionale”. Dopo i saluti istituzionali degli eurodeputati Paolo Inselvini, Massimiliano Salini e Marco Tarquinio, interverranno don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per le i problemi sociali e il lavoro, Domenico Smimmo, formatore del Progetto Policoro, e Giorgia Basile, referente nazionale di “Gesti concreti”. L’incontro sarà moderato da don Ivan Licinio, coordinatore nazionale del Progetto. Le conclusioni saranno affidate a mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. Nato dopo il Convegno ecclesiale di Palermo del 1995 dall’intuizione di don Mario Operti, sacerdote torinese che seppe radunare attorno all’iniziativa le migliori energie della Chiesa del Sud Italia, il Progetto Policoro ha inizialmente coinvolto le diocesi di Puglia, Calabria e Basilicata. Successivamente, l’iniziativa si è estesa anche al Nord Italia: attualmente, 110 diocesi hanno implementato il Progetto, con 135 animatori di comunità in servizio, supportati da diverse associazioni note come “filiere”. In 30 anni, grazie a Policoro, sono stati formati più di 1.000 animatori e circa 3.000 giovani hanno trovato impiego in imprese, cooperative e attività lavorative. Per maggiori informazioni sul Progetto Policoro, clicca qui. L’incontro si terrà presso la Sala Altiero Spinelli 1H1 del Parlamento europeo, a Bruxelles, dalle ore 11 alle ore 12.30. Per informazioni e iscrizioni, inviare una mail a policoro@chiesacattolica.it.

