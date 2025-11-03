Uragano Melissa: messaggio Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) alle Chiese nei Caraibi, “immagini devastanti, siamo con voi e ci impegniamo a collaborare”

Messaggio di conforto e solidarietà del Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) alle Chiese nei Caraibi dopo l’uragano Melissa. “Le immagini della tempesta e della sua devastazione che sono emerse il giorno dopo all’alba – si legge nel messaggio che il Rev. Jerry Pillay, segretario generale del Wcc ha scritto al presidente regionale del Wcc per i Caraibi, Rev. Philip Silvin Wright – hanno fatto immediatamente capire ciò che l’uragano ha causato con inondazioni e frane diffuse e devastati in tutta la regione, in particolare in Giamaica, Haiti, Cuba, Bahamas e ora alle Bermuda. Non possiamo comprendere la profondità del dolore né l’entità del bisogno che Melissa lascia dietro di sé”. Ma – aggiunge Pillay – “uniti nella fede e nell’amore per il vostro popolo, ci impegniamo al massimo, a collaborare con le chiese e con i nostri partner ecumenici negli aiuti umanitari, per fornire supporto e contribuire a soddisfare le esigenze immediate di acqua pulita, cibo e beni di prima necessità”. “Sappiamo che Melissa porta con sé anche una prova della nostra fede: in Dio, nella vita, nella nostra capacità di ripristinare il bene comune e i servizi di base per tutti. Anche mentre iniziate a seppellire i morti, a piangere le perdite, a valutare la distruzione e a calcolare i costi dell’uragano Melissa, possa il Dio della Vita starvi fedelmente accanto. Che le vostre chiese e i loro fedeli trovino forza nel Signore per consolare i sopravvissuti, aiutare i vostri vicini e alimentare la speranza tra tutti i vostri fedeli. E che le nostre preghiere si uniscano alle vostre e a quelle di tutti i credenti in tutto il mondo per la vostra rapida guarigione e il ripristino della salute e del benessere in tutta la regione. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi tutti”.

