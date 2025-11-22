Solidarietà: Milano, nel fine settimana “Aspettando il Natale” al convento dei Frati cappuccini missionari. Offerte destinate in Costa d’Avorio

Un fine settimana di festa e solidarietà, il cui ricavato sarà destinato alla missione in Costa d’Avorio per la ricostruzione di una mensa, una cucina e i servizi igienici per un centinaio di bambini dell’asilo di Zouan-Hounien. È quanto propongono, anche quest’anno, i Frati cappuccini missionari di Milano che sabato 22 e domenica 23 novembre apriranno le porte del loro convento a Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5 per accogliere adulti, famiglie e bambini in occasione di “Aspettando il Natale”.

Domani pomeriggio, alle 15.30, sarà celebrata una messa dedicata in particolare al mondo missionario dei consacrati e volontari laici. A seguire, l’apertura della mostra missionaria con presepi caratteristici dal mondo, oggetti natalizi e artigianali, golosi prodotti gastronomici regionali, e tanto altro per i regali di Natale. Domenica, dalle 10 alle 18, il giardino del convento ospiterà stand gastronomici con pane, pizza, focacce appena sfornate e servizio bar. Inoltre sarà allestita la mostra d’arte “Farsi ape” nella quale l’artista Milo esporrà 39 opere dedicate alla custodia del Creato, tra bellezza e responsabilità: un invito a custodire il Creato. Alle 15, in chiesa, è in programma il Concerto gospel con gli Worship Voices, gruppo legnanese di 15 coristi. Sempre alle 15 prenderà il via il laboratorio per bambini “Costruisci il tuo presepe” con la guida di volontari.

