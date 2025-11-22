Forum famiglie: Bordignon (presidente): “Famiglia soggetto vivo. Servono alleanze e misure contro la crisi demografica”

(Foto Forum associazioni familiari)

Al via presso la Sala Protomoteca del Campidoglio, a Roma, l’assemblea generale del Forum delle associazioni familiari, “Turn on the Light – Una famiglia che cambia, in un Paese che cambia”, un appuntamento dedicato “ad approfondire – come spiega un comunicato – il ruolo cruciale della famiglia all’interno dei profondi cambiamenti sociali e culturali che attraversano l’Italia”. Per Adriano Bordignon (nella foto), presidente del Forum, “l’assemblea di oggi conferma che la famiglia è un soggetto vivo, capace di evolvere e di affrontare con coraggio le sfide del presente. È necessario lavorare in una prospettiva valorizzante, sussidiaria e di lungo periodo attraverso misure strutturali. La Legge di Bilancio prevede interventi significativi come la rimodulazione dell’Isee, frutto del confronto promosso ai diversi tavoli istituzionali”.

Aggiunge: “L’enormità della questione demografica e della tenuta qualitativa delle relazioni familiari, tuttavia, ci impone di andare avanti. È necessario estendere le politiche di maggiore flessibilità anche rispetto alle risorse messe in campo per incentivare la natalità. In tal senso, l’assemblea generale del Forum è un’opportunità preziosa per rafforzare alleanze, coltivare il dialogo e individuare proposte per rendere il sistema Paese sempre più favorevole a una speranza radicata in un autentico un progetto di vita”.

Hanno preso parte all’assemblea: mons. Andrea Manto, vicario episcopale per la diocesi di Roma, Simona Renata Baldassarre, assessore alla famiglia della Regione Lazio; Lidia Borzì, presidente Forum Lazio; Vincenzo Rosito, Istituto Giovanni Paolo II; Francesco Belletti, direttore Cisf; Stefania Garassini, Università Cattolica del Sacro Cuore.