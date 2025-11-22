Musica sacra: Recanati, concerto “Mater Christi” della Cappella Musicale della cattedrale di Macerata

In occasione della festa di San Flaviano, patrono della città di Recanati insieme a San Vito, domenica 23 novembre, alle ore 18, nel Duomo San Flaviano si terrà il concerto “Mater Christi. L’anno liturgico alla luce della Vergine Maria” della Cappella musicale della Cattedrale di Macerata diretta da Carlo Paniccià e dell’organista Andrea Stacchietti. L’evento, inserito nel VII Festival nazionale di musica sacra “Voci per Santa Cecilia” promosso da Feniarco e dalle Associazioni regionali corali, propone un raffinato percorso di meditazione musicale che attraversa i tempi dell’anno liturgico alla luce della figura della Vergine Maria, Mater Christi, Madre di Cristo Re dell’Universo. Il programma intreccia antifone gregoriane, inni, mottetti e intonazioni organistiche, componendo un mosaico sonoro che riflette la bellezza del ciclo liturgico cristiano: dall’attesa dell’Avvento alla gioia del Natale, dalla penitenza della Quaresima alla luce pasquale, fino al raccoglimento del Tempo ordinario. Le diverse invocazioni mariane tratte dalle Litanie Lauretane offrono il filo spirituale di questo viaggio musicale, che culmina con una suggestiva ricostruzione in alternatim del “Magnificat primi toni” di Girolamo Frescobaldi (1583–1643), tratto dal Secondo libro di toccate. Fondata nel 1530, la Cappella musicale della Cattedrale di Macerata è una delle più antiche realtà musicali delle Marche.

