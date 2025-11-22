Giovani: Grottammare, 23 novembre incontro pubblico sull’ascolto delle fragilità dei ragazzi

“Saper ascoltare le fragilità dei ragazzi”: è il tema di un incontro pubblico, organizzato dall’Associazione Altro Orizzonte, in collaborazione con diverse realtà del territorio, che si svolgerà il 23 novembre (ore 10) presso la Sala consiliare del Comune di Grottammare. Al centro della discussione le aspettative sociali, l’isolamento digitale e le insicurezze personali dei giovani. L’evento vuole essere, così, “un momento di confronto aperto a tutti – genitori, insegnanti, educatori, allenatori e cittadini – per imparare a saper ascoltare in modo autentico. Un gesto semplice, ma oggi più che mai rivoluzionario, capace di costruire ponti tra generazioni e restituire fiducia ai giovani che cercano un proprio posto nel mondo. Ascoltare significa riconoscere i ragazzi nella loro interezza, accogliendo le loro fragilità e accompagnandoli nel loro percorso di crescita”. A parlarne saranno, tra gli altri, Marco Giri, Direttore del Dipartimento Salute Mentale all’Ospedale Madonna del Soccorso, Andrea Viozzi, docente, Francesca Aletta, scrittrice grottammarese, Chiara Verdecchia, pedagogista, Carletta Di Blasio, giornalista, Fabio Massaroni, allenatore, e Leonardo Marconi, educatore. A moderare la mattinata sarà Antonello Maraldo, vicepresidente dell’associazione Altro Orizzonte, che da anni si impegna in iniziative di promozione culturale e sociale sul territorio.

