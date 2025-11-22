Avsi-Comunione e liberazione: “Pace via umile”, lancio Campagna Tende per Ucraina e Medio Oriente

Martedì 25 novembre alle ore 18.30, presso il Salone Pio XII, via Sant’Antonio 5 a Milano, Avsi e Comunione e liberazione promuovono un evento dal titolo “La pace è una via umile. Percorriamola insieme”, in occasione del lancio della nuova Campagna Tende, insieme di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno di progetti di sviluppo e di emergenza nel mondo. L’incontro sarà introdotto da Patrizia Savi, presidente di Avsi, e darà spazio poi ad alcune testimonianze in diretta dalla Terra Santa, con un collegamento con il card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, e dall’Ucraina, con Ruslan Isaiev, responsabile di Avsi in Ucraina, alle quali seguirà l’intervento di Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e liberazione, che approfondirà il tema della campagna e cosa significa che la pace è “una via umile” da percorrere insieme. Modera Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera. “La Campagna Tende, che ha quasi trenta edizioni alle spalle, punta in questo nuovo anno a raccogliere fondi in particolare per progetti di emergenza o sviluppo in Palestina, Ucraina, Siria, Libano, Giordania e Italia”, spiega un comunicato. In particolare in Palestina, Avsi sostiene le famiglie gazawe collaborando con il patriarcato latino di Gerusalemme per fornire aiuti e beni essenziali distribuiti tramite la parrocchia della Sacra Famiglia, mentre in Cisgiordania collabora con la Custodia di Terra Santa per il pagamento delle tasse scolastiche, le attività extracurriculari, la prevenzione dell’abbandono scolastico e corsi per il sostegno psicosociale dei bambini e delle loro famiglie”. In Ucraina, Avsi “opera con un approccio integrato che combina educazione, protezione dell’infanzia e supporto psicosociale nei Community Center, spazi sicuri che offrono attività ricreative, doposcuola, supporto psicologico e assistenza ai genitori”. Altre iniziative sono in Siria, Libano e Giordania.

