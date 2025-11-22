Diocesi: Adria-Rovigo, alla vigilia del patrono san Bellino il vescovo Pavanello incontra i sindaci

“Un incontro per riflettere e confrontarsi sulla condivisione della attività amministrativa”. Questo l’obiettivo, precisato in un comunicato, dell’appuntamento rivolto ai sindaci dei Comuni che insistono sul territorio della diocesi di Adria-Rovigo promosso dal vescovo Pierantonio Pavanello in occasione della festa di San Bellino. Martedì sera, 25 novembre, vigilia della festività del patrono della diocesi e della Provincia, i primi cittadini sono stati invitati alle 17.15 presso la sala San Bellino del seminario vescovile a Rovigo. “Vorrei proporvi – scrive mons. Pavanello nell’invito – di confrontarci insieme sulla necessità di trovare modalità concrete per una condivisione dell’attività amministrativa, che non mortifichi le singole comunità ma allo stesso tempo permetta di elaborare una visione condivisa e delle iniziative comuni per lo sviluppo del nostro territorio”. A intervenire, preceduti dal saluto del vescovo, saranno Patrizia Messina professoressa associata di Scienza politica all’Università di Padova e Franco Balzi, già sindaco di Santorso (Vi) che offriranno il loro contributo per il dibattito tra i primi cittadini. “L’incontro di martedì sarà in continuità con quello dello scorso anno che aveva visto un buon numero di adesioni e vuole porsi nella lunga tradizione degli incontri con gli amministratori che per tanti anni hanno segnato il confronto tra la diocesi e gli enti locali”. In occasione poi della festa di San Bellino, mercoledì 26 novembre, il vescovo presiederà la messa alle 11.00 presso la basilica del santo e alla sera alle 19.00 in duomo-concattedrale a Rovigo.

