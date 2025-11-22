Diocesi: Monreale, il 24 novembre una tavola rotonda per ascoltare e proteggere le vittime di abusi

Nel solco della V Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, la diocesi di Monreale propone per lunedì 24 novembre, alle ore 18 nel Palazzo arcivescovile di Monreale, una tavola rotonda dedicata al tema dell’ascolto, alla presenza dell’arcivescovo, mons. Gualtiero Isacchi. L’incontro, promosso dal Servizio tutela minori, riunirà magistratura, psicologia e ambiente ecclesiale per riflettere insieme sulla necessità di “generare relazioni autentiche”, come richiama il versetto “Lasciate che i piccoli vengano a me” (Mc 10,14). L’incontro sarà moderato dalla giornalista Alessandra Turrisi, interverranno il procuratore Maurizio De Lucia, la procuratrice aggiunta Laura Vaccaro, lo psicoterapeuta Vincenzo Nuzzo e don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà Teologica di Sicilia. L’iniziativa si colloca nel contesto dell’inaugurazione del Consultorio familiare “San Carlo Borromeo” dell’arcidiocesi di Monreale, parte del più ampio progetto di “Cura” avviato dal vescovo insieme agli organi collegiali diocesani. Il Consultorio, espressione della Caritas diocesana e della Fondazione “San Carlo Borromeo”, nasce in partenariato con il Consultorio “Oasi Cana” di Palermo. La tavola rotonda rappresenta un ulteriore momento essenziale per orientare il cammino della Chiesa di Monreale verso una responsabilità sempre più consapevole, matura e attenta alla cura dell’altro, l’occasione per approfondire ulteriormente la riflessione nel campo della prevenzione e della promozione di relazioni sane in tutti i contesti ecclesiali, già avviata in diocesi con l’adozione delle Linee guida. Il Centro di ascolto del Servizio diocesano tutela minori risponde al seguente numero telefonico: 3314760828 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20 e all’indirizzo e-mail tutelaminori@monreale.chiesacattolica.it

